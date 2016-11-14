تأجيل محاكمة شقيق وزير التنمية المحلية لإصداره شيكا بدون رصيد لـ28 نوفمبر

كتب سليم على

قررت محكمة جنح الدقي، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، تأجيل المعارضة المقدمة من محمد زكى مصطفى بدر، شقيق وزير التنمية المحلية، على حكم حبسه 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد لجلسة 28 نوفمبر، للمستندات.

كانت المحكمة قد قضت غيابيًا فى وقت سابق، بالسجن 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه في القضية رقم 13337 جنح الدقى لسنة 2015، ضد محمد زكى مصطفى بدر شقيق وزير التنمية المحلية، لاتهامه بإصدار شيك بقيمة مليون و670 ألف جنيه لصالحه من حسابه بالبنك الأهلى، وتقدم المتهم بمعارضة على الحكم السابق وطعن على الشيك المذكور بالتزوير.



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