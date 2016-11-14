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تأييد حبس رجل الأعمال هانى مكرم عبيد 4 سنوات بتهمة النصب

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تأييد حبس رجل الأعمال هانى مكرم عبيد 4 سنوات بتهمة النصب تأييد حبس رجل الأعمال هانى مكرم عبيد 4 سنوات بتهمة النصب

>كتب سليم على

أيدت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار سليم سليم وأمانة سر سامي غريب، حبس رجل الأعمال هاني مكرم عبيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإستثمار السياحي، 4 سنوات في دعويين رقم 17781 و17381 لسنة 2015 ، لاتهامه بالنصب على المواطنين، وجاء منطوق الحكم باعتبار المعارضة في الدعوتين كأن لم تكن وتأييد حبسه عامين في كل دعوى

 

كان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد صاحب الشركة العربية للاستثمار السياحي، بتهمه النصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه على الأقل، كمقدم للحصول على وحدات سكنية "شاليهات" بمنطقة الساحل الشمالي، وبالاستعلام عن عنوانها تبينّ أنه بالعقار رقم 4 شارع عبد العظيم راشد بحي العجوزة، وتروج لبناء شاليهات تحت اسم "لاجولى لاروج"، بالكليو 58 طريق الساحل الشمالي، إلا إن الشركة لم تقم بتسليم الشاليهات إليهم

 

 


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