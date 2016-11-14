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غادة والى: بحوث اجتماعية مستمرة لأصحاب المنازل المتضررة وتسكينهم قبل الشتاء

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غادة والى: بحوث اجتماعية مستمرة لأصحاب المنازل المتضررة وتسكينهم قبل الشتاء غادة والى: بحوث اجتماعية مستمرة لأصحاب المنازل المتضررة وتسكينهم قبل الشتاء

> الإسكندرية - هناء أبو العز

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تقوم بعمل بحوث اجتماعية، على المواطنين بالمحافظات، لتسكينهم فى المشروعات الجديدة، فى الإسكندرية، مشروعات الإسكان الاجتماعى، ومنطقة بشائر الخير 1 فى غيط العنب، ومشروعى بشائر الخير 2 و3 اللذين يتم التخطيط لهما فى الفترة الحالية.

 

 وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات خاصة، على هامش تسليمها 48 وحدة سكنية، لأهالى الإسكندرية، المحتاجين، أن شريطة نقل المواطنين إلى هذه المساكن، أن تمثل منازلهم خطرا داهما على أرواحهم، أو أن تكون آيلة للسقوط، وصادر لها قرارات إزالة، أو من يسكنون الأكشاك والعشش الخشبية.

 

وأوضحت والى، أن مسئولى الوزارة فى الإسكندرية، سلموا الوحدات السكنية، اليوم،  للأهالى المعرضة منازلهم للانهيار والغرق، فى أول نوة ستشهدها المحافظة، وبناء على طلب من أحد رجال الأعمال المقيمين فى الخارج، بعد معاناة عدد من أهالى الإسكندرية الشتاء الماضى.

 

 وأشارت والى، إلى أن المؤسسة العاملة للتكافل أتاحت الفرصة العام الماضى، لتسكين 38 أسرة ممن تضررت منازلهم الشتاء الماضى، مشيرة إلى أن المناطق الجديدة تتيح لهذه الأسر ولأولادهم حياة أفضل، بما فيها من خدمات ومدارس ومنشآت هامة.


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