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الترسانة يشكو على ماهر للجبلاية

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الترسانة يشكو على ماهر للجبلاية الترسانة يشكو على ماهر للجبلاية

>كتب - هيثم عويس

قرر مجلس إدارة الترسانة، شكوى على ماهر المدير الفنى السابق للفريق إلى اتحاد الكرة، للحصول على الشرط الجزائى الموقع بين الطرفين، بعدما قام المدير الفنى بفسخ تعاقده مع النادى عقب لقاء الترسانة والسويس فى الأسبوع الثالث للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى. 

 

وقد طلب مجلس إدارة الشواكيش، الحصول على الشرط الجزائى من المدير الفنى السابق للفريق ومدربه محمد عبد الكريم، والتى تقضى بحصول الترسانة على شهرين من راتب المدربين بعد رحيلهما، بناء على رغبتهما الشخصية بالرغم من تمسك الإدارة بهما.

 

كان على ماهر قد رحل عن الترسانة عقب هزيمة الفريق أمام السويس فى الأسبوع الثالث للدورى بهدفين مقابل هدف، وتوقف رصيد الفريق عند نقطتين فى جدول المجموعة. 


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