سيد عبد الحفيظ: ظهور الجماهير في مباراة المنتخب فرصة للعودة للمدرجات

عقد المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة أمس الأحد، مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، عقب المران الجماعي، للاطمئنان على الفريق ومعرفة متطلباته في المرحلة المقبلة، قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز، يوم السبت القادم بمباراة الأهلي والإنتاج الحربي، ضمن الجولة التاسعة.

> وتطرقت الجلسة بين رئيس النادي ومدير الكرة، إلى مناقشة الملاعب الأنسب للفريق لخوض مبارياته عليها في الفترة المقبلة، حيث تم الاستقرار على ستاد القاهرة وملعب السلام، كخيارين أساسيين للفريق، للمطالبة بهما، خصوصا أن النادي من حقه اختيار الملعب الذي يخوض مبارياته عليه.

> وتناقش مدير الكرة مع رئيس النادي أيضًا في مسألة عودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى، وقال إن الظهور المشرف للجماهير في مباراة المنتخب الوطني وغانا، ضمن تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، والتي حضرها أكثر من 70 ألف مشجع تعد فرصة طيبة لعودة الجماهير من جديد لحضور مباريات الدوري.