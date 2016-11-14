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«أحمد فتحي» يتحدث عن الفوز على غانا والتأهل للمونديال

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«أحمد فتحي» يتحدث عن الفوز على غانا والتأهل للمونديال «أحمد فتحي» يتحدث عن الفوز على غانا والتأهل للمونديال

أحمد فتحي

مراسل ONA:

أعرب أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن سعادته بعد فوز الفراعنة على الغاني بهدفين دون رد، في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وهو ما منح المنتخب صدارة المجموعة بعد تحقيق الفوز في أول جولتين.
> وقال فتحي – الذي شارك في المباراة أساسيًا منذ الدقيقة الأولى وحتى نهايتها – إن تحقيق الفوز كان هو الهدف الأساسي الذي دخل به المنتخب المباراة، مشيرًا إلى أن حصد 6 نقاط من أول جولتين أمر جيد للغاية ويساعد الفريق كثيرا على تحقيق الحلم بالتأهل للمونديال الروسي.
> وأضاف ظهير أيمن الأهلي والمنتخب، أن أكثر شيء كان يشغل اللاعبين قبل اللقاء هو إسعاد الجماهير المتعطشة للفوز والتأهل لكأس العالم، خصوصا وأن جميع اللاعبين شاهدوا لهفة الجماهير على الفوز خلال مقابلتهم في الفندق أو ملعب المباراة، موضحا أن الفريق كان في حالة تركيز كبيرة ولم يفكر في أي شيء إلا الفوز.
> وكشف فتحي، عن أنه علم بمشاركته أساسيا في المباراة، قبل اللقاء بيوم كامل، لافتا إلى أنه استعد بشكل خاص وقام بمشاهدة اللاعب كريستيان أتسو، ظهير أيسر غانا، خصوصا وأن زميله بالمنتخب محمود حسن (تريزيجه) أبلغه بأن أتسو كان معه في نادي أندرلخت البلجيكي وإنه لاعب يملك إمكانيات فنية جيدة.
> وأشاد لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، بالأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، قائلا إنه مدرب رائع ويجيد قرأة المباريات بشكل جيد، وهو أمر يساعد اللاعبين كثيرا خلال المباريات.
> ورفض فتحي التسليم بتأهل المنتخب إلى المونديال بعد الفوز على غانا، قائلا إن المشوار مازال طويلا و يتبقى للمنتخب 4 مباريات أخرى بـ12 نقطة وعلى الفريق مواصلة المشوار واعتبار التربع على صدارة المجموعة حافزا كبيرا لتحقيق الفوز على أوغندا في المواجهتين المقبلتين، مشيرا إلى أن أوغندا منتخب جيد ويملك لاعبين مميزين وأن الجهاز الفني بدأ دراسته بالفعل، استعدادا لمواجهته في شهر أغسطس من العام المقبل.
> وشدد فتحي في نهاية تصريحاته على أن المنتخب الوطني يضم في الوقت الحالي مجموعة مميزة من اللاعبين هدفهم الأول والأخير هو تحقيق حلم المصريين بالتأهل لمونديال روسيا.

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