«الخارجية» تحذر المواطنين من نصب شركات إلحاق العمالة بالخارج

قال السفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، إن السفارة المصرية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا لاحظت تكرار عمليات النصب، التي يتعرض لها المواطنون من جانب أشخاص مصريين يدعون ملكيتهم لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، حيث يسافر المواطنون تحت وهم حصولهم على فرصة عمل بإندونيسيا أو إحدى دول جنوب شرق آسيا أو لتوقيع عقود لإلحاقهم للعمل بإحدى الدول الأوروبية عبر إحدى الشركات الوهمية بإندونيسيا.

وناشد رزق – وفقًا للبيان الصادر اليوم الإثنين – المواطنين أهمية التحقق من جدية الشركات التي يتقدمون إليها لإلحاقهم للعمل فى الخارج، وخاصةً الشركات العاملة في مجال توظيف العمالة المصرية في الدول الآسيوية، وذلك لضمان حقوقهم وتجنب تعرضهم لعمليات نصب قد تؤدي إلى احتجازهم من جانب السلطات المحلية وترحيلهم إلى أرض الوطن.