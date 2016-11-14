بالصور.. محافظ بني سويف يتابع الأعمال النهائية لمشروع الصرف الصحي بـ«البساتين»

أكد المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، أن المحافظة تضع في مقدمة أولوياتها ملف الصرف الصحي، والعمل على توفير الحلول الجذرية له، نظرًا لما تمثله مشكلة الصرف، خاصةً في القرى.

وأضاف حبيب، أن الحلول الجذرية لهذه المشكلة تحتاج إلى إعتمادات مالية كبيرة، وسرعة في الإنجاز، لمواكبة الزيادة المطردة في كميات الصرف، لذلك لجأت المحافظة إلى حلول غير تقليدية وخارج الصندوق حيث يقترب مشروع الصرف الصحي بقرية البساتين من الانتهاء.

ويتم تنفيذ مشروع البساتين بنظام المعالجة المدمجة (mbr)، ومن المفترض أن يسهم نجاحه و تعميمه في حل مشكلة الصرف الصحي بالقرى.

كما يتم التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع، للوصول لحلول جذرية لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بعدد من القرى.

جاء ذلك خلال زيارت المحافظ اليوم الإثنين، إلى موقع الأعمال الخاص بمحطة المعالجة المدمجة التي سيتم تركيبها في غضون أيام بقرية البساتين مركز بني سويف، حيث تابع الترتيبات النهائية لتنفيذ المشروع.

ورافق المحافظ – خلال الزيارة – المهندس محمد سعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس محمود السمري، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور أشرف فاروق، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، والمحاسب أحمد دسوقي، رئيس مركز ومدينة بني سويف.

واستمع المهندس شريف محمد، من القائمين على تنفيذ المشروع لموجز عن سير الأعمال بالمشروع التي تم الانتهاء منها مثل شبكة الانحدار، خزان المياه المعالجة، خط الطرد والقاعدة الخراسانية التي سيتم تركيب وحدة المعالجة عليها، والمقرر توريدها ونقلها خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلًا عن مناقشة بدايات الأعمال الخاصة بتوصيلات الكهرباء والمياه للمحطة.

يُشار إلى أن مشروع الصرف الصحي بقرية بالبساتين يتم تنفيذه تفعيلًا للبروتوكول المُوقع بين المحافظة وشركة المياه ومركزبحوث الإسكان ومؤسسة نهضة بني سويف بنظام المعالجة المدمجة(mbr)،والذي يتميز بقلة مساحة الأرض المطلوبة للإنشاء وجودة المياه الناتجة من المعالجة (معالجة ثلاثية) بحيث يمكن استخدامها في الزراعة، فضلًا عن إمكانية إستخدام الناتج من المواد الصلبة كسماد.