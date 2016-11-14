شرطة التموين: إحباط تهريب مليون لتر بنزين وسولار مدعم للسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، من ضبط 26 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز ضبط خلالها " 745 إسطوانة بوتاجاز- 1349000 لتر سولار وبنزين".

وضبطت شرطة التموين 34 قضية فى مجال السلع التموينية، و 105 قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات مخابز، و27 قضية فى مجال الغش التجارى، و5 قضايا فى مجال اللحوم والطيور، و3 قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر ، و331 قضية فى مجال " المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين"، و14 قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر .