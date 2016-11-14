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شرطة التموين: إحباط تهريب مليون لتر بنزين وسولار مدعم للسوق السوداء

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شرطة التموين: إحباط تهريب مليون لتر بنزين وسولار مدعم للسوق السوداء شرطة التموين: إحباط تهريب مليون لتر بنزين وسولار مدعم للسوق السوداء

>كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لشرطة بوزارة الداخلية، من ضبط  26 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز ضبط خلالها " 745 إسطوانة بوتاجاز- 1349000 لتر سولار وبنزين".

 

 

وضبطت شرطة التموين 34  قضية فى مجال السلع التموينية، و 105  قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات مخابز، و27  قضية فى مجال الغش التجارى، و5 قضايا فى مجال اللحوم والطيور، و3 قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر ، و331  قضية فى مجال " المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين"، و14  قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر .


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