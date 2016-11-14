تأجيل محاكمة هانى مكرم عبيد لاتهامه بالنصب على المواطنين لـ28 نوفمبر

كتب سليم على

قررت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار سليم سليم، تأجيل 3 دعاوي تتهم رجل الأعمال هانى مكرم عبيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار السياحى، فى اتهامه بالنصب على المواطنين، لجلسة 28 نوفمبر للإعلان.

وحملت الدعاوي أرقام "135، 18857، 26997" لسنة 2015.

كان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد صاحب الشركة العربية للاستثمار السياحى، بتهمه النصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه على الأقل، كمقدم للحصول على وحدات سكنية "شاليهات" بمنطقة الساحل الشمالي، وبالاستعلام عن عنوانها تبينّ أنه بالعقار رقم 4 شارع عبد العظيم راشد بحى العجوزة، وتروج لبناء شاليهات تحت اسم "لاجولى لاروج"، بالكليو 58 طريق الساحل الشمالى، إلا إن الشركة لم تسلم الشاليهات إليهم.



>