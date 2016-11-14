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حبس رجل الأعمال إكرامى الصباغ 6 سنوات لاتهامه بالنصب على المواطنين

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حبس رجل الأعمال إكرامى الصباغ 6 سنوات لاتهامه بالنصب على المواطنين حبس رجل الأعمال إكرامى الصباغ 6 سنوات لاتهامه بالنصب على المواطنين

>كتب سليم على

 

عاقبت محكمة جنح الدقي، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، رجل الأعمال إكرامي الصباغ مالك شركة أونست للاستثمار العقاري بالحبس 6 سنوات وكفالة 1400 جنيه لاتهامه بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد.

 

وجاء في منطوق حكم المحكمة بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة 400 جنيه في دعوى اتهامه بإصدار شيك بدون رصيد والحبس 3 سنوات أخري وكفالة 1000 جنيه في دعوى اتهامه بالنصب .

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 14955 لسنة 2016 قيام المتهم بإصدار شيكات بدون رصيد لأحد المتعاقدين معه، على شراء وحدة سكنية، كما كشفت النيابة في القضية رقم 13007 لسنة 2016 أن شركة أونست كانت أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات في مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدًا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم يتسلم المتعاقدون الوحدات المتعاقد عليها. 

 

 

 


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