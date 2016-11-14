ضبط 19 طن سكر و51 طن أرز قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط

أسيوط - ضحا صالح

قال المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، إن الحملات التموينية التى تنفذها المحافظة بالتنسيق مع التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة تمكنت من ضبط 180 قضية تموينية متنوعة، بإجمالى مضبوطات بلغ 141 طنا منها 19 طن سكر و51 طن أرز وذلك خلال 4 أيام بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح صالح عبد الله، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن المحاضر التى تم تحريرها تضمنت محاضر ما بين بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وبيع دقيق بلدى مدعم وسكر وأرز وزيت تموينى بالسوق السوداء وبيع سجائر بأزيد من الأسعار، وبيع أدوية وعقاقير منتهية الصلاحية واستخدام إسطوانات بوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها.

وأضاف العميد عصام أبو شقة، مدير مباحث التموين، أن بيان المضبوطات كان 19 طن سكر و50 طن ملح السياحات غير الصالح و51 طن و248 كيلو أرز مدعم وطن و107 كيلو دقيق بلدى مدعم و18 طن من الأسمدة الأزوتية و2 طن و860 لتر من المنظفات المجهولة المصدر و6902 زجاجة زيت تموينى مدعم و308 علبة سجائر و17 اسطوانة بوتاجاز و165 من الأدوية والعقاقير المخدرة.

وأشار أبو شقة إلى أنه بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا الوقائع واعترفوا بصحتها كما نسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 453 لسنة 1980 والقانون رقم 163 لسنة 1980 والقانون 102 لسنة 2011 والقانون رقم 82 لسنة 2002م وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة.