الجزائر: القبض على 7 أجانب دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية

الجزائر (أ ش أ)

ألقت عناصر "الدرك الوطنى" الجزائرية القبض على سبعة أشخاص أجانب بولاية "المسيلة" دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وذكر بيان صادر عن "الدرك الوطنى" اليوم الاثنين، أنه بعد توقيف حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط (الجزائر العاصمة- حاسى مسعود) تم إلقاء القبض على 5 أشخاص يحملون الجنسية الغينية و2 من الجنسية الإيفوارية دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية ليتم اقتيادهم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطنى بسيدى عيسى بولاية المسيلة لاستكمال التحقيق.

وبعد إحالتهم للجهات القضائية صدر ضدهم حكم بستة أشهر حبس مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية، وتم تسليم الأجانب السبعة إلى مصالح الأمن الوطنى.