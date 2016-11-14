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روسيا تعلن استعدادها لإصلاح العلاقات مع واشنطن

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روسيا تعلن استعدادها لإصلاح العلاقات مع واشنطن روسيا تعلن استعدادها لإصلاح العلاقات مع واشنطن

سيرجي ريابكوف

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة للعمل بسرعة على إصلاح العلاقات مع واشنطن بعد انتخاب دونالد للرئاسة.

وأشار ريابكوف إلى أن السلطات الروسية لا تعرف الكثير عن السياسات التي ينوي ترامب اتباعها، وهي تدرك أن هناك فرقا بين التعهدات التي قطعها أثناء حملته الانتخابية والسياسات التي سينفذها حين يتولى منصبه.

ونقلت وكالة انترفاكس، عن ريابكوف تأكيده، أن دعم روسيا للاتفاق النووي مع إيران لم يتغير على الرغم من تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية بان أولويته في حال انتخابه ستكون إلغاءالاتفاق.

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