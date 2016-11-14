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«ربيعة» يعود للتدريبات الجماعية نهاية الأسبوع

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«ربيعة» يعود للتدريبات الجماعية نهاية الأسبوع «ربيعة» يعود للتدريبات الجماعية نهاية الأسبوع

رامى ربيعة مدافع الأهلي

يعود رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأسبوع الجاري، بعدما خضع خلال الأيام الماضية لتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية.
> وكان الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، فضل منح ربيعة راحة من المران الجماعي والاكتفاء بأداء التدريبات التأهيلية، بعد شعوره بآلام في ركبته.

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