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بريزنتيشن توقف التعامل مع «شوبير» وتقاضي صدى البلد

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بريزنتيشن توقف التعامل مع «شوبير» وتقاضي صدى البلد بريزنتيشن توقف التعامل مع «شوبير» وتقاضي صدى البلد

الإعلامي أحمد شوبير – أرشيفية

أعلنت شركة “برزنتيشن” راعية اتحاد الكرة عن وقفها لكل التعاملات التي تجمعها بالإعلامي أحمد شوبير، بجانب مقاضاة قناة “صدى البلد” لاستعمالها المحتوى الخاص بالشركة، حسبما قالت في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها على فيسبوك.

وكان شوبير قد هاجم الشركة في الآونة الأخيرة وخصوصا اتفاق شراءها لحقوق بث مباراة وغانا في تصفيات كأس العالم من اتحاد الكرة وبيعها لقناة On Sport .

وقال بيان الشركة اليوم الاثنين، إنها رفضت الرد على ذلك الهجوم قبل المباراة، مضيفا “لقد فوجئنا خلال الأيام القليلة التي سبقت لقاء مصر وغانا بهجوم بالغ العنف من شوبير، خاصة أن هذا الهجوم يأتي بعد تعاون استمر عامين مع شوبير سواء في برامج إذاعية خاصة أو عبر برنامج ستوديو النيل على قناة نايل سبورت”.

وأضاف “وقفت شركة برزنتيشن بجانب شوبير في الأزمة التي وقعت بينه وبين زميله أحمد الطيب رغم تقديرنا للخطأ الذي بدر من شوبير حرصا على عدم فقدان الإعلام الرياضي لأحد أصواته”.

وتابع البيان: “لا نستطيع أمام هذا التشكيك سوى مطالبة الجهات الرقابية بمراجعة عقودنا وصحة الحقوق التي حصلنا عليها بشفافية كاملة وحيادية مطلقة مع كامل الجهات المتعاقدة مع الشركة، والتي لا نشك أبدا في صحتها”.

وأكد البيان على وقف التعاملات مع شوبير: “تعلن الشركة عن وقف أي تعاملات حالية أو مستقبلية وإنهاء العمل فورا مع شوبير في جميع البرامج الإذاعية والتلفزيونية أو عبر أي وسيلة أخرى، فضلا عن قيام الشركة بمقاضاة قناة صدى البلد ومالكها لاستخدام وبث محتوى برامجي مملوك لبرزنتيشن دون وجه حق، بعد توجيه خطاب إنذار لها”.

وأتم :”تحتفظ الشركة بكافة حقوقها في استخدام الإجراءات القانونية لحماية حقوقها وتعاقداتها من التشكيك”.

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