محافظ القليوبية يجتمع مع رؤساء الأحزاب لتبادل الرؤي والأفكار

مراسل«ONA»:

عقد اللواء عمرو عبد المنعم إبراهيم، محافظ القليوبية، إجتماعًا بالأحزاب السياسية بالمحافظة، لتبادل الرؤى والأفكار وطرح المطالب الجماهيرية للنقاش ووضع تصور لحلها.

وأشار “المحافظ”، إلى ضرورة التكاتف بين كافة أطياف الشعب وخاصة بالمراحل الراهنة التى تمر بها البلاد، والتى تتطلب وحده الصف وتقارب الرؤى، مطالبًا الأحزاب والقوى السياسية أن يكونوا أكثر تفاعلاً مع المواطنين لكونهم جزء من الشعب حتى يعى المواطن متطلبات المرحلة وتحدياتها.

وتحدث “المحافظ”، عن مشكلة الأبراج المخالفة التي تمثل مشكلة كبرى بالمحافظة والجدول الزمني، لتنفيذ نفق المحافظة والذي تأخر تسليمه نظرًا لبعض الأعمال الفنية، وسيتم الإنتهاء منه في يناير المقبل.

كما تحدث أحد الأحزاب عن مشكلة غلق بعض المصانع في شبرا الخيمة وابو زعبل كمصانع المسابك والحديد والصلب ومشكلة التكاتك بحي شرق شبرا الخيمة والتكدسات المرورية بشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة .

وأوضح”المحافظ”، أنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لعمل تصور لتطوير شارع 15 مايو وتوسعة الطريق المار أمام قسم الشرطة لتخفيف الكثافات المرورية به.