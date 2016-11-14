أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

عبد الله السعيد: المرتدات جلبت لنا الفوز أمام غانا

Google+ Print
عبد الله السعيد: المرتدات جلبت لنا الفوز أمام غانا عبد الله السعيد: المرتدات جلبت لنا الفوز أمام غانا

عبد الله السعيد

قال عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، إن الفوز الذي حققه الفريق الوطني على منتخب غانا بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، يعد خطوة في مشوار التأهل للمونديال الروسي.
> وأكد السعيد أن الغاني فريق قوي للغاية ويملك مجموعة جيدة من اللاعبين، مشيرا إلى أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق كما صور البعض.
> وأوضح لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفريق، اعتمد في خطته على الطريقة الدفاعية بغلق المساحات أمام لاعبي غانا وإيقاف سرعاتهم، واللعب على الهجمات المرتدة، وهو ما جلب الفوز للفراعنة، مشيرًا إلى أنه رغم قلة هجمات الفريق القومي، إلا أنه نجح في استغلال ما أتيح له وترجمته لأهداف وهو المراد من المباراة.
> وأكد السعيد، على أهمية مواجهتي أوغندا بالجولتين الثالثة والرابعة، مشددا على أن نتيجتهما ستحسم بشكل كبير موقف الفراعنة من التأهل للمونديال، لافتا إلى أن الفريق سيترك مسيرة التأهل للمونديال جانبا للتركيز في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في شهر يناير المقبل بدولة الجابون.
> وأشار لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، إلى أن تسجيله للهدف الثاني هو رزق من الله، مضيفا أن فوز الفراعنة هو الأهم بالنسبة له حتى لو لم يسجل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات