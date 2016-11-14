عبد الله السعيد: المرتدات جلبت لنا الفوز أمام غانا

قال عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، إن الفوز الذي حققه الفريق الوطني على منتخب غانا بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، يعد خطوة في مشوار التأهل للمونديال الروسي.

> وأكد السعيد أن المنتخب الغاني فريق قوي للغاية ويملك مجموعة جيدة من اللاعبين، مشيرا إلى أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق كما صور البعض.

> وأوضح لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفريق، اعتمد في خطته على الطريقة الدفاعية بغلق المساحات أمام لاعبي غانا وإيقاف سرعاتهم، واللعب على الهجمات المرتدة، وهو ما جلب الفوز للفراعنة، مشيرًا إلى أنه رغم قلة هجمات الفريق القومي، إلا أنه نجح في استغلال ما أتيح له وترجمته لأهداف وهو المراد من المباراة.

> وأكد السعيد، على أهمية مواجهتي أوغندا بالجولتين الثالثة والرابعة، مشددا على أن نتيجتهما ستحسم بشكل كبير موقف الفراعنة من التأهل للمونديال، لافتا إلى أن الفريق سيترك مسيرة التأهل للمونديال جانبا للتركيز في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في شهر يناير المقبل بدولة الجابون.

> وأشار لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، إلى أن تسجيله للهدف الثاني هو رزق من الله، مضيفا أن فوز الفراعنة هو الأهم بالنسبة له حتى لو لم يسجل.