قبل لقاء السبت.. الأهلي يدرس الإنتاج الحربي بالفيديو

قال أحمد أيوب، المدرب العام بالجهاز الفني للنادي الأهلي، إن الجهاز قام بدراسة فريق الإنتاج الحربي الذي يلعب أمامه الأهلي يوم السبت المقبل، في الجولة التاسعة من الدوري، بشكل جيد، من خلال مشاهدة بعض مبارياته في الفترة الماضية.

> وأكد أيوب، أن الجهاز الفني حرص على مشاهدة مباريات الإنتاج مبكرًا للتعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه، مشيرا إلى أن الفريق يملك مجموعة مميزة من اللاعبين ويقودهم جهاز فني محترم، بقيادة الكابتن شوقي غريب.

> وأوضح أيوب، أن الجهاز الفني دون كل ملاحظاته على فريق الإنتاج وسيقوم بشرحها للاعبين عقب عودة الدوليين للمران، يوم الثلاثاء، لوضع الخطة المناسبة، وفقا لرؤية الكابتن حسام البدري، المدير الفني.