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لاعب الزمالك يتلقى عرضًا من الهلال السوداني

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لاعب الزمالك يتلقى عرضًا من الهلال السوداني لاعب الزمالك يتلقى عرضًا من الهلال السوداني

إسلام جمال

تلقي إسلام جمال مدافع نادي الزمالك، عرضًا جديدًا من نادي الهلال السواداني للانضمام إليه في الفترة المقبلة، والرحيل من القلعة البيضاء بسبب عدم رضا رئيس الزمالك عن مستوى اللاعب طوال الفترة السابقة وشكواه من عدم التزامه.
> ويأتي عرض الهلال بعد العرض الذي تلقاه اللاعب من نادي المريخ السوداني، أمس، حيث يدرس مجلس الادارة اكثر من عرض للاعب منهم المريخ والهلال وعرض من الاتحاد السكندري.

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