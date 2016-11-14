«الصحة» تشيد بجهود بيت الزكاة والصدقات المصري لدعمه برنامج العلاج من فيروس سى

أشادت وزارة الصحة والسكان، بالدور الفعال والمجهودات المثمرة لبيت الزكاة والصدقات المصري، تحت اشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر كأحد المؤسسات الداعمة لمجال الصحة بشكل عام ولبرنامج علاج فيروس سي بشكل خاص.

ورصد بيت الزكاة والصدقات المصري، مبلغ 100 مليون جنية للمساعدة في توفير عقاقير علاج فيروس سي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان متمثلة في اللجنة العليا للفيروسات الكبدية .

وكانت نتائج هذا التعاون علاج 15 ألف مريض على مستوى الجمهورية ، 4000 منهم في مركز الفيروسات الكبدية بالفيوم ،1500 مريض بمركز الفيروسات الكبدية بسوهاج ،1100 مريض بمركز الفيروسات الكبدية بالفشن ، 1033 مريض بمستشفى حميات بنها ، 1500 مريض بمستشفى حميات دمنهور ، 1200 مريض بالمعهد الطبي بدمنهور ،1000 مريض بمستشفى جراحات اليوم الواحد بالمنيا ، 400 مريض بمستشفى حميات الاسماعيلية ، و515 مريض بمستشفى كفر الدوار المركزي ، و 300 مريض بمستشفى جامعة الازهر و209 مريض بمركز فيروسات البحيرة و 210 مريض بمستشفى كفر الدوار المركزي 100 مريض بمستشفى القاهرة الفاطمية و 71 بمستشفى القاهرة الجديدة و 120 مريض بمستشفى كبد المحلة و 3000 من الحالات الجديدة والحالات التى يتم علاجها بمركز الفيروسات الكبدية بمستشفى الازهر الجامعي .

كما يقوم بيت الزكاة بالتعاون مع الوزارة ببناء وحدتين صحيتين تابعتين للوزارة تحت إشراف بيت الزكاة، حيث يقوم ببنائهما إدارة الخدمات الوطنية بالقوات المسلحة.