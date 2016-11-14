"واي فاي" مجانا على متن الحافلات عبر بعض مدن الدولة

دشنت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات مؤخرا بالتعاون مع مؤسسة اتصالات، خدمة مجانية لتوفير الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) على متن (106) من حافلاتها عبر المدن على خطي الشارقة وأبوظبي وذلك بهدف إسعاد مستخدميها وإضفاء المزيد من المتعة والفائدة على تنقلاتهم اليومية عبر وسائلها المتطوّرة والمريحة بالإضافة إلى حرص الهيئة على الإسهام بتحقيق أهداف مدينة دبي الذكية من خلال هذه المبادرة.

وأكّد عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، على الحرص الشديد للهيئة على إسعاد متعامليها من جميع شرائح المجتمع، ومنهم على وجه التحديد ركاب الحافلات عبر المدن، الذين يتنقلون بشكل يومي بين دبي والشارقة وبين دبي وأبوظبي بسبب ارتباطاتهم بأعمال في الإمارات الثلاث.

وقال: تتيح هذه الخدمة لركاب حافلات عبر المدن تصفّح شبكة الإنترنت على أجهزة الحاسوب النقّالة واللوحية والهواتف والأجهزة الذكية، الأمر الذي يوفّر عليهم الوقت لإنجاز العديد من المهام أثناء رحلاتهم، مؤكدا أن هيئة الطرق والمواصلات تعمل دائما على الاستعانة بآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات وذلك بالتعاون مع مؤسسة (اتصالات) الرائدة في الدولة، وهي من شركاء الهيئة في هذا المجال الحيوي، الذي يلعب دورا أساسيا في باقة الخدمات الذكية، التي تقدمها الهيئة لركاب النقل الجماعي والمتعاملين الآخرين المستفيدين من خدماتها من المواطنين والمقيمين والزائرين والسائحين."

وأكد آل علي بأن خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) على متن الحافلات عبر المدن ستخضع للتقييم المستمر وبشكل دقيق ليتم توسيعها وتطويرها بالتعاون مع مؤسسة (اتصالات)، وذلك لضمان تمتع الركاب باستخدام هذه الخدمة بشكل سلس ومستمر، مشيدا بالخدمات، التي تقدمها (اتصالات) في عموم الدولة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها على مستوى الدولة فحسب، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي أيضا.

من جهته صرّح سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في "اتصالات": "تتفرد اتصالات بتاريخ طويل من الشراكات الوثيقة مع القطاع الحكومي في دولة الإمارات، وقد دأبت على مدار تاريخها الممتد لأكثر من 40 عاماً على الالتزام بتلبية احتياجات الجهات الحكومية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات."

وسيتيح هذا التعاون البنّاء لمستخدمي وسائل النقل الجماعي عبر المدن الاستمتاع بتجربة إنترنت مجانية وعالية الكفاءة عبر هواتفهم المتحركة وأجهزتهم المحمولة على نحو يمكنهم من تحقيق مستويات استفادة أكبر من الوقت الذي يقضونه على متن الحافلة خلال رحلاتهم".

وقال بدوره ماهر الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة "eZeLink"، مزود الخدمات التكنولوجية في هذا المشروع المشترك: "يمثل الابتكار أحد أبرز عوامل النمو في الدولة في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا في تحقيق رؤية المدن الذكية. ويشكل إعلان اليوم خطوة فعالة في هذا الاتجاه من خلال تمكين المسافرين من البقاء على اتصال والوصول إلى المعلومات والخدمات التي يحتاجونها عبر شبكة الإنترنت أثناء التنقل. ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المشروع الخلّاق وأن نعمل بالشراكة مع اتصالات لتوفير إمكانية الاتصال بالإنترنت لعملاء هيئة الطرق والمواصلات".