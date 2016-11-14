الترسانة يحيل 17 لاعبا للتحقيق بسبب الإضراب عن التدريبات

كتب - هيثم عويس

قرر مجلس إدارة الترسانة إحالة 17 لاعبا المضربين عن تدريبات الفريق للتحقيق، والذين امتنعوا عن حضور المران خلال الثلاثة أيام الماضية، مدعين عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، حسب وصف البعض.

كان الجهاز الفنى للشواكيش بقيادة هشام زكريا قد اتخذ قرارا بتصعيد ما يقرب من 18 لاعبا من فريق الشباب بالنادى حتى يستطيع استكمال قائمة الفريق التى تواجه عصر اليوم الشرقية للدخان، فى الأسبوع السادس للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى .

وأكد مصدر مسئول داخل النادى أن مجلس الإدارة يدرس تصعيد الأمور بشأن اللاعبين المضربين بشكواهم لاتحاد الكرة فى حالة إصرارهم على عدم الحضور حفاظا على حقوق النادى المادية، خاصة وأن معظمهم حصل على 50 % من تعاقده مع النادى فور التعاقد معه فى بداية الموسم.