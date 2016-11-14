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تأجيل دعوى بطلان انتخابات نقابة البناء والأخشاب لـ 22 يناير

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تأجيل دعوى بطلان انتخابات نقابة البناء والأخشاب لـ 22 يناير تأجيل دعوى بطلان انتخابات نقابة البناء والأخشاب لـ 22 يناير

>كتب حازم عادل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى،  بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من صفوت عطية ومحمد عبد القادر، أعضاء النقابة العامة للبناء والاخشاب، والتى تطالب  ببطلان انتخابات النقابة، والغاء قرار فصل عدد من الأعضاء لاحتجاجهم على وجود فساد داخل النقابة لجلسة 22 يناير المقبل.

 

وذكرت الدعوى التى اختصمت وزير الصناعة ، ان انتخابات نقابة البناء والأخشاب تمت بغير الطريق القانونى المرسوم لها ، وشابت عملية الانتخابات اعمال تزوير ، فضلا على فساد مالى وادارى بالنقابة.


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