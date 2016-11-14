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تأجيل محاكمة 8 متهمين باغتصاب طالبة تحت تهديد السلاح لـ12 ديسمبر

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تأجيل محاكمة 8 متهمين باغتصاب طالبة تحت تهديد السلاح لـ12 ديسمبر تأجيل محاكمة 8 متهمين باغتصاب طالبة تحت تهديد السلاح لـ12 ديسمبر

> كتبت ندى سليم

أجلت الدائرة 14 جنايات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، نظر محاكمة 8 أشخاص بينهم فتاة هاربة، والمتورطين باغتصاب فتاة وسرقتها بمنطقة السلام، لجلسة 12 ديسمبر المقبل، لسماع الشهود.

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تتبع أحد المتهمين، والذى كان على علاقة بالمجنى عليها، وتدعى "صفاء.ع" 16 عاما، طالبة، بتعقب الفتاة خلال طريقها إلى منزلها بمنطقة السلام، وحاول المتهم اصطحابها إلى مسكنه، إلا أنها رفضت، فخطف هاتفها المحمول فتتبعته حتى وصل المسكن، حينها قابلت المتهم الثانى الذى أقنعها بأنه بإمكانه إرجاع الهاتف فى حالة صعودها المسكن، وبمجرد صعودها اعتدى المتهمان عليها بالضرب، وتناوبا اغتصابها مستخدمين أسلحة بيضاء لتهديدها.

 

فيما احتجزت المتهمة الثامنة بالقضية وتدعى "ميادة. م" هاربة، الفتاة وخلعت ملابسها حتى يتمكن بقية المتهمين من اغتصابها.

 

والمتهمون بالقضية هم: أحمد زكريا عامل 22 عاما، ومدحت أمير 30 عاما نجار، وأحمد سعيد 15 سنة عامل، ومحمد عاطف 19 سنة طالب، وإسلام حسين 21 سنة سباك، وشعبان مصطفى 20 عاما عامل، و"ميادة م" هاربة.


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