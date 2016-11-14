رئيس الفنون الشعبية يحضر بروفات «بلد السلطان» استعدادًا لافتتاحها

كتب: مصطفي حمزة

شهد المخرج هشام عطوة رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، أمس الأحد ، بروفات العرض المسرحى”بلد السلطان” التى تجرى بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، استعداداً لعرضها خلال الأيام القادمة.

تدور أحداث “بلد السلطان” فى إطار درامى استعراضى كوميدى،من انتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الفنان ماهر عبيد .

يشارك في بطولتها محمود الجندي وأحمد راتب وعبير الطوخى،عماد عبد المجيد، محمد حسن، وفاء سليمان”، والأشعار لجمال بخيت، وألحان محمد عزت وسيدابو العلاء، استعراضات محمد سميح، ديكور وملابس حسين العزبى، غناء أحمد سعد، وتأليف محسن يوسف، وإخراج محمد حسن.