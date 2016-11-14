سليمة السباعي تفتتح صالة عرض للأزياء المغربية

افتتحت المصممة المغربية الشابة سليمة السباعي"شوروم" خاص بتصاميمها للزي المغربي بمدينة الدار البيضاء.

وعرضت بالمناسبة عدداً من التصاميم لمختلف المناسبات، منها قندورات مبتكرة منبتة بالعقيق و الجوهر و قفاطين بألوان زاهية بطرز النطع، و زي التكشيطة المغربية بالصنعة التقليدية مزين بورود من العقيق الحر إلى جانب تشكيلة من لباس العروس المغربية باللون الأبيض و مزخرف بالجواهر المتلألئة التي أضفت على الأزياء فخامة خاصة .

حضر هذا الافتتاح عدد كبير من نجوم الموضة و الإعلام و الفن ، حيث أحيت الفنانة فاطمة الزهراء العروسي حفل الافتتاح، إلى جانب فرقة من التراث المغربي وسط احتفاء بلمسة خاصة من المصممة الشابة سليمة التي تقتحم عالم الموضة المغربية بعشق و تطلع إلى الإبداع في الزي المغربي الأصيل.