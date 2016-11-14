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سليمة السباعي تفتتح صالة عرض للأزياء المغربية

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الثلاثاء 11-10-2016 19:50

افتتحت المصممة المغربية الشابة سليمة السباعي"شوروم" خاص بتصاميمها للزي المغربي بمدينة الدار البيضاء.
وعرضت بالمناسبة عدداً من التصاميم لمختلف المناسبات، منها قندورات مبتكرة منبتة بالعقيق و الجوهر و قفاطين بألوان زاهية بطرز النطع، و زي التكشيطة المغربية بالصنعة التقليدية مزين بورود من العقيق الحر إلى جانب تشكيلة من لباس العروس المغربية باللون الأبيض و مزخرف بالجواهر المتلألئة التي أضفت على الأزياء فخامة خاصة .
حضر هذا الافتتاح عدد كبير من نجوم الموضة و الإعلام و الفن ، حيث أحيت الفنانة فاطمة الزهراء العروسي حفل الافتتاح، إلى جانب فرقة من التراث المغربي وسط احتفاء بلمسة خاصة من المصممة الشابة سليمة التي تقتحم عالم الموضة المغربية بعشق و تطلع إلى الإبداع في الزي المغربي الأصيل.

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سيدتي