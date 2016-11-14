بلاغ جديد يتهم «مستريح الإدارة التعليمية» بحدائق القبة بالنصب

تلقى رجال الشرطة بحدائق القبة بلاغًا جديدًا من موظف ضد مدير مدرسة خالد ابن الوليد الابتدائية بحدائق القبة الشهير بمستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة، فى اتهامة باستغلال وظيفتة والاستيلاء على أكثر من مليون جنية من اموال المواطنين بحجة توظيفها فى تجارة الاراضى والذى تبين انها ملكا للدولة واعطائهم نسبة من الارباح، وقد تبين بعد ذالك وقوعه ضحية نصب.

وتضمن البلاغ المقدم من الموظف والذى حمل رقم 14558 جنح حدائق القبة لسنة 2016 ان مدير المدرسة استغل منصبة واوهم المواطن بان لدية اراضى بعدة محافظات منها محافظة المنيا وحصل منه على مبلغ مائة الف جنية بحجة توظيفها واعطائه نسبة من الأرباح إلا أن المواطن اكتشف بعد ذلك أنه وقع ضحية نصب، وان هذة الاراضى ملكا للدولة.

وكانت الإدارة التعليمية بحدائق القبة قد حققت مع مدير مدرسة خالد ابن الوليد الابتدائية وقامت باقالتة من منصبة وقامت بتكليف احدى المدرسات بالقيام بمهام مدير المدرسة الان مدير الادارة التعليمية أحمد عبد العاطى تراجع فى قرارة بحجة انة تعرض لضغوط من أحد شركاء المستريح ضاربا بالقانون عرض الحائط والذى ينص على أن الجريمة التى ارتكبها مدير المدرسة من الجرائم المخلة بالشرف والتى تستوجب إقالته من المنصب فوارا.

بالإضافة إلى أن حالة الفوضى مازالت مستمرة فى مدرسة خالد أبن الوليد الابتدائية بسبب عدم اقالة المتهم من منصبة ومطالبات المدرسين والتلاميذ واولياء الامور بابعاد المدير المتهم بالنصب من المدرسة.

وقال المدرسون إن هذا المدير اساء الى المدرسة باكملها كما أنة اساء اليهم شخصيا باعتبار أن المدرسة هو قدوة دائما للتلاميذ وقال أحد المدرسين أن وجود هذا المتهم فى المدرسة هو بمثابة عار على وزير التربية والتعليم وعلى الوزارة والادارة التعليمية بحدائق القبة ومن المنتظر أن ينظم المدرسون والمدرسات والتلاميذ وأولياء أمورهم وقفة احتجاجية أمام الإدارة التعليمية تطالب بابعاد المتهم عن المدرسة.

وقالت مصادر إن مدير المدرسة استولى على أكثر من مليون جنية من المواطنين منها مبلغ ماتئى الف جنية من مدرس بنفس المدرسة واستولى ايضا على مبلغ مائة الف جنية من مدير ادارة التبين بالقاهرة ومبلغ 170 ألف جنية من مواطن أخر من ابناء قريتة بالصعيد بالاضافة إلى استيلاء على أموال أخرين من اقاربة وقام بهذة الاموال بشراء عدد من محلات السوبر ماركت بمنطقة الزهراء بمدينة نصر ورفض رد الأموال لأصحابه.