“أبل” تختبر ميزة الشحن اللاسلكي لـ”آيفون 8″

قد يصبح توصيل هاتفك الجوال بمنفذ الكهرباء لشحن البطارية شيئا من الماضي في وقت قريب، مع التقارير التي تقول إن ميزة الشحن اللاسلكي ستتوفر في “آيفون 8″ من شركة “أبل”.

ويرى كثير من المستخدمين أن ميزة الشحن اللاسلكي قد تكون الأهم في الهواتف الذكية، لأنها تغنيهم عن الحاجة إلى أسلاك التوصيل أينما ذهبوا، كما تحررهم من الوجود بالقرب من منفذ الشحن عند اقتراب نفاد طاقة البطارية، وفقا لـ”سكاي نيوز” الإخبارية.

وقال موقع “ماشابل” للأخبار التقنية إن شركة “فوكسكون” الصينية التي تصنع الأجهزة الذكية بما في ذلك آيفون، تختبر حاليا وحدات إلكترونية للشحن اللاسلكي قد تعتمد في آيفون 8.

وأضاف الموقع أن إمكانية اعتماد هذه الوحدات في الشحن اللاسلكي يتوقف على مدى الكفاءة، التي يمكن أن تحققها في توفير كمية الكهرباء اللازمة لشحن بطارية الهاتف.

كانت تسريبات من داخل شركة أبل، نقلها موقع “بزنس إنسايدر”، قالت إن تصنيع الهاتف بدأ بالفعل، وإن بعض المكونات الداخلية لجهاز أبل الجديد تصنع في مختبرات الشركة في إسرائيل.

وقال الموقع إن المعلومات المسربة أشارت إلى إن أبل ستطرح “آيفون 8″ مباشرة دون طرح النسخة “آيفون 7 إس”، كما جرت العادة.