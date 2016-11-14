أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

حسام حسن يصطحب 21 لاعبا إلى الإسكندرية لمواجهة الإسماعيلى

Google+ Print
حسام حسن يصطحب 21 لاعبا إلى الإسكندرية لمواجهة الإسماعيلى حسام حسن يصطحب 21 لاعبا إلى الإسكندرية لمواجهة الإسماعيلى

>أحمد وجيه

اصطحب حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى، 21 لاعبا إلى برج لبدء معسكرة المغلق والذى سيقام على أحد الفنادق داخل استاد برج العرب، استعدادًا لمباراة الفريق الهامة والمرتقبة والتى تجمعه بنظيره الإسماعيلى وهى المباراة، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

 

وجاءت قائمة الفريق كالتالى: رمزى صالح، أحمد بوسكا، أسامة عزب، حمادة طلبة، أحمد أيمن منصور، محمد حمدى، ويلسون اكاكبو، فريد شوقى، إسلام صالح، أحمد سالم صافى، موسى داو، سيد عبد العال، ومحمد رفاعى ويا، أحمد قطاوى، أحمد شكرى، أحمد كابوريا، حمادة ناصر، عبدالله بيكا، هيرمان كواو، أحمد جمعة، محمد ماجد أونش.

 

ويدخل النادى المصرى مباراة شقيقه الإسماعيلى وفى جعبته 12 نقطة فى المركز السابع، متقدمًا بنقطة واحدة عن الإسماعيلى صاحب المركز الثامن.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365