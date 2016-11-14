حسام حسن يصطحب 21 لاعبا إلى الإسكندرية لمواجهة الإسماعيلى

أحمد وجيه

اصطحب حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى، 21 لاعبا إلى برج لبدء معسكرة المغلق والذى سيقام على أحد الفنادق داخل استاد برج العرب، استعدادًا لمباراة الفريق الهامة والمرتقبة والتى تجمعه بنظيره الإسماعيلى وهى المباراة، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وجاءت قائمة الفريق كالتالى: رمزى صالح، أحمد بوسكا، أسامة عزب، حمادة طلبة، أحمد أيمن منصور، محمد حمدى، ويلسون اكاكبو، فريد شوقى، إسلام صالح، أحمد سالم صافى، موسى داو، سيد عبد العال، ومحمد رفاعى ويا، أحمد قطاوى، أحمد شكرى، أحمد كابوريا، حمادة ناصر، عبدالله بيكا، هيرمان كواو، أحمد جمعة، محمد ماجد أونش.

ويدخل النادى المصرى مباراة شقيقه الإسماعيلى وفى جعبته 12 نقطة فى المركز السابع، متقدمًا بنقطة واحدة عن الإسماعيلى صاحب المركز الثامن.