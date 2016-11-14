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رئيس أسوان ينهى أزمة النحاس مع اللاعبين

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رئيس أسوان ينهى أزمة النحاس مع اللاعبين رئيس أسوان ينهى أزمة النحاس مع اللاعبين

>كتب فتحى الشافعى

نجح الدكتور حسن عبد القادر رئيس نادى أسوان فى احتواء الأزمة، التى نشبت مؤخرًا بين عماد النحاس المدير الفنى للفريق وبين بعض اللاعبين، والتى كان لها تأثير سلبى على مسيرة الفريق الصعيدى ببطولة الدورى الممتاز، حيث يحتل أسوان حاليًا المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

 

 

وعلم "اليوم السابع" أن النحاس دخل فى خلاف شديد مع بعض لاعبى الفريق خلال الفترة الماضية وازداد الخلاف تدريجيًا بشكل أنعكس سلبيًا على أداء الفريق، حيث خسر فى الجولة الماضية من النصر للتعدين قبل أن ينجح رئيس النادى خلال توقف الدورى فى احتواء الموقف و"لم شمل" الجميع داخل الفريق.

 

 

وطالب رئيس النادى من النحاس واللاعبين، إنهاء الخلافات والتفكير فى "مصلحة" الفريق من أجل استعادة الانتصارات والحفاظ على فرص بقاء الفريق بالدورى الممتاز.

 

 

ويلتقى أسوان مع الشرقية بعد غد ألأربعاء باستاد بنها فى الجولة التاسعة لبطولة الدورى العام، وهى المباراة التى يتطلع فيها الفريق الأسوانى من أجل خطف النقاط الثلاثة.


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