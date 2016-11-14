بالصور.. أهالى قرية شما يشيعون ضحية جديدة لعائلة أبو حريرة

شيع الالآف من أهالي قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثمان محمد عيسي العليمي " 45 عام" الذى لقي مصرعه علي يد أحد افراد عائلة أبو حريرة المطرودة من القرية.

ولقى العليمي مصرعة اثناء مشاركته الأهالى أحداث منع عودة عائلة أو حريرة للقرية مرة أخرى بعد طردها على خلفية قتلها 6 أشخاص في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة شما قبل 5 سنوات.

وخرجت الجنازة من طاحون بالقرية وسط حضور الالاف من أهالى القرى المجاورة، وقال الأهالى إن المتوفى وهب نفسه لخدمة قريته والناس.

ومن جانبة أشار اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إلى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة مدير المباحث الجنائية وضباط ادارة البحث الجنائي، ووحدة مباحث مركز أشمون لضبط الجناة في أسرع وقت.

كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، تلقي إخطاراً من المقدم محمد السخاوي رئيس مباحث مركز أشمون ، عن مصرع محمد عيسي العليمي، مصابا بأعيرة نارية فى مناطق متفرقة من الجسم، لم يتم حصرها، إثر قيام عائلة أبو حريرة بقتله بسبب رفضة عودة العائلة المذكورة للقرية .

وتعود القضية الى بداية يوليو 2011 حيث قام عدد من ابناء عائلة أبو حريره بقتل شاب من القرية، ما أدى إلى حدوث حالة من الغضب ضد العائلة، قام على إثرها الأهالى بالهجوم على منازل " أبو حريرة" وحرق عدد منها، فيما ردت العائلة على الهجوم باطلاق أعيرة نارية من اسلحة غير مرخصة مما أدى إلى مصرع 5 من الأهالى بينهم سيدة وإصابة العشرات، واستمرت القضية بالمحاكم حتى أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم برئاسة المستشار بلال ابو السعود حكمها ببراءة 22 من المتهمين من ابناء أبو حريره.