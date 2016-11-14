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رئيس جامعة القناة يبحث التعاون المشترك مع وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية

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رئيس جامعة القناة يبحث التعاون المشترك مع وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية رئيس جامعة القناة يبحث التعاون المشترك مع وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية

>الإسماعيلية – جمال حراجى

استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية، حيث بحثا سبل التعاون المشترك بينها فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار

وأكد الدكتور غراب على استعداد الجامعة لتقديم الدعم لمديرية التعليم بالاسماعيلية، وتوفير الدورات التدريبية التخصصية وفتح ملاعب وصالات الجامعة لطلاب المدارس للتدريب بها

وأعرب وكيل وزارة التعليم عن سعادته بهذا التعاون مؤكدا على ان الجامعة منارة للعلم والثقافة ولا يرتقى المجتمع إلا من خلالها مشيرا إلى ان الفترة القادمة ستشهد تعاون مثمر وبناء بين مديرية التعليم بالاسماعيلية وجامعة قناة السويس

حضر المقابلة المهندس محمد النساج أمين عام الجامعة ومحمود الكيلانى المستشار اعلامى بالتربية والتعليم والمهندس إبراهيم عبد الرحمن مدير عام الإعلام بالجامعة

 


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