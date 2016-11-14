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ضبط إيطالي يهرب كوكايين وأقراص مخدرة بمطار القاهرة

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ضبط إيطالي يهرب كوكايين وأقراص مخدرة بمطار القاهرة ضبط إيطالي يهرب كوكايين وأقراص مخدرة بمطار القاهرة

أرشيفية

أحالت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، راكب إيطالي الجنسية إلي النيابة، لمحاولته تهريب كوكايين داخل كيس بلاستيك شفاف اللون وأقراص مخدرة ، أثناء سفره على الطائرة التركية إلى اسطنبول .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء إتباع الإجراءات الأمنية المعتادة على ركاب الطائرة التركية المتجهة إلى اسطنبول، اشتبه رجال تأمين الركاب فى راكب إيطالي الجنسية، أثناء التفتيش اليدوي .

وعلى الفور تم تفتيشه ذاتيًا ليعثر بحوزته على ١٣٨ جم فى مادة يشتبه أنها كوكايين موضوعة داخل كيس بلاستيك شفاف اللون حول جسده و 99 قرصًا مخدرًا .

وأمر اللواء فهمى مجاهد، مدير شرطة ميناء القاهرة الجوى، بإحالته للنيابة وإلغاء سفره.

 

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