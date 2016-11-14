ضبط إيطالي يهرب كوكايين وأقراص مخدرة بمطار القاهرة

أحالت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، راكب إيطالي الجنسية إلي النيابة، لمحاولته تهريب كوكايين داخل كيس بلاستيك شفاف اللون وأقراص مخدرة ، أثناء سفره على الطائرة التركية إلى اسطنبول .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء إتباع الإجراءات الأمنية المعتادة على ركاب الطائرة التركية المتجهة إلى اسطنبول، اشتبه رجال تأمين الركاب فى راكب إيطالي الجنسية، أثناء التفتيش اليدوي .

وعلى الفور تم تفتيشه ذاتيًا ليعثر بحوزته على ١٣٨ جم فى مادة يشتبه أنها كوكايين موضوعة داخل كيس بلاستيك شفاف اللون حول جسده و 99 قرصًا مخدرًا .

وأمر اللواء فهمى مجاهد، مدير شرطة ميناء القاهرة الجوى، بإحالته للنيابة وإلغاء سفره.