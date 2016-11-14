إغلاق 38 منشأة طبية مخالفة.. ومنح الترخيص لـ 63 آخرى بالمنيا

أعلنت إدارة العلاج الحر، التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، ترخيص 63 منشأة طبية واستصدار قرارات لإغلاق 38 منشأة أخرى مخالفة على مستوى مراكز المحافظة فى الفترة من 10 يوليو وحتى نوفمبر الجارى، بهدف ضبط العمل داخل تلك المنشآت والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم .

> وقالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي، إن إدارة العلاج الحر قامت خلال الفترة المذكورة بترخيص 49 عيادة خاصة و4 عيادات مشتركة و10 مراكز طبية، واستصدار قرارات غلق إدارى لـ38 منشاة طبية مخالفة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، إلى جانب إلغاء ترخيص مركز طبى للجراحة العامة، وذلك لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة وعدم تطبيق برنامج مكافحة العدوى.

وأضافت وكيل الوزارة، أن هذه القرارات تأتى فى إطار إعادة الانضباط للمنظومة الصحية من خلال الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية فى نطاق المحافظة وإصدار تراخيص لها والمرور عليها ومتابعتها بعد الترخيص واستصدار قرارات غلق للمنشات المخالفة طبقاً لأحكام القانون.