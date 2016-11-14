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شطب دعوى خلع زوجة مصطفى جعفر لعدم ردها مقدم الصداق

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شطب دعوى خلع زوجة مصطفى جعفر لعدم ردها مقدم الصداق شطب دعوى خلع زوجة مصطفى جعفر لعدم ردها مقدم الصداق

مصطفى جعفر ﻻعب الزمالك السابق (أرشيفية)

قضت محكمة أسرة الجديدة، اليوم الإثنين، بشطب الدعوى المقامة من زوجة اللاعب مصطفى جعفر ﻻعب الزمالك السابق، تطالب فيها بتطليقها طلقة بائنة للخلع، لعدم قدرتها على رد مقدم الصداق له وتنازلها عن الدعوى.

وحضرت زوجة مصطفى جعفر وتدعى “ن.س” أمام المحكمة وطالبتها برد مقدم الصداق وقيمته ٣٠٠ ألف جنيه، وإلا شطب دعوى. وأقرت زوجة جعفر بتنازلها عن الدعوى بسبب عدم قدرتها على رد مبلغ مقدم الصداق من اللاعب. يذكر أن زوجة اللاعب مصطفى جعفر وتدعى “ن.س” قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة مصر الجديدة تحمل رقم 185 لسنة 2015 تطالب فيها بتطليقها منه طلقة بائنة للخلع لسبه واهانته لها ورفض اﻻنفاق عليها وعلى ابنتيه.

 

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