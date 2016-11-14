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صور.. وزيرة التضامن تسلم 48 وحدة سكنية لأهالي العقارات المتضررة بغيط العنب

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وزيرة التضامن تسلم 48 وحدة سكنية لأهالي العقارات المتضررة بغيط العنب

“والي” تسلم وحدات سكنية لأهالي العقارات المتضررة بغيط العنب

كتب – عمر جمال

سلمت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، 48 وحدة سكنية لعدد من أهالي الإسكندرية بمنطقة غيط العنب الجديدة والتي كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد افتتحها منذ أسابيع، لعدد من أهالى الإسكندرية المتضررة عقاراتهم، بمشاركة اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، واللواء أركان حرب محمد الزملوط، قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

وتفقدت والى عددا من المشاريع التى تم افتتاحها داخل مشروع “بشاير الخير” ومنها مشروع الحضانة لتعليم وتربية الأطفال والمركز الإنسانى لعلاج التوحد وذوى الاحتياجات الخاصة والذى يهدف لتنمية الفئات المستهدفة من عمر الميلاد وحتى 18 سنة والساحة الرياضية بغيط العنب.

كما استمعت إلى شكاوى عدد من المواطنين، وطالبت وكيلة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بمتابعة حالتهم.

وفي نهاية جولتها بالإسكندرية، تفقدت غادة والي دار أحمس خليفة لرعاية  المسنين فى سموحة وتفقدت الرعاية التى يتلقاها المسنون فيها.

"والي" تسلم وحدات سكنية لأهالي العقارات المتضررة بغيط العنب

“والي” تسلم وحدات سكنية لأهالي العقارات المتضررة بغيط العنب

"والي" تسلم وحدات سكنية لأهالي العقارات المتضررة بغيط العنب

“والي” تسلم وحدات سكنية لأهالي العقارات المتضررة بغيط العنب

 

 

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