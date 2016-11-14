القبض على معالج روحانى واتهامه بالنصب على المواطنين بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على معالج روحانى لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل علاجهم من الامراض بالإعشاب، وضبط بحوزته كارنيهات تفيد أنه يقدم برامج بقناة فضائية، كما ضبط بصحبته ربة منزل بحوزتها كارنيه يفيد أنها تعمل معدة برامج بالعجوزة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم فوزى عامر رئيس مباحث قسم شرطة العجووزة بلاغا من "عائشة.ع" ربة منزل أفادت فيه أنها تعرفت على معالج روحانى يدعى "عمرو.ل" عن طريق شبكة الانترنت وطلبت منه علاج ابنتها لعجزها عن الانجاب، وحصل منها على مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل حصولها على كمية من الاعشاب، وأضافت أن المعالج الروحانى طلب لقائها مرة أخرى إلا أنها رفضت مما دفعها لاتهامه بالنصب.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وتبين أنه يدعى "محمود.ع" 41 سنة حاصل على ثانوية عامة وعثر بحوزته على كارنيهات تفيد أنه مقدم برامج بقناة فضائية بالإضافة إلى كارنيه طالب بكلية الاعلام جامعة القاهرة "تعليم مفتوح" وضبط بصحبته "سمر.ح" 25 سنة ربة منزل وعثر بحوزتها على كارنيه يفيد أنها تعمل معدة برامج بقناة فضائية.

وأثناء القبض على المتهم حضر عامل واتهمه بالاستيلاء منه على 7 آلاف جنيه مقابل علاجه من الضعف الجنسي، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.