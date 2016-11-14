ضبط راكب إيطالى بمطار القاهرة بحوزته كوكايين وأقراص مخدرة

كتب محمود عبد الغنى

أحالت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، راكب إيطالى الجنسية، لمحاولته تهريب كوكايين داخل كيس بلاستيك شفاف اللون وأقراص مخدرة، أثناء سفرة على الطائرة التركية المتجهة إلى إسطنبول.

وصرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولى، أثناء إتباع الإجراءات الأمنية على ركاب الطائرة التركية المتجهة إلى إسطنبول، اشتبه رجال تأمين الركاب فى راكب إيطالى الجنسية، وعلى الفور تم تفتيشه ذاتيًا ليعثر بحوزته على 138 جم من مادة يشتبه بأنها مخدر الكوكايين موضوعة داخل كيس بلاستيك شفاف اللون ومخبأة حول وسط الراكب، بالإضافة إلى ٩٩ قرص يشتبه بأنها أقراص مخدرة.

وأمر اللواء فهمى مجاهد، مدير شرطة ميناء القاهرة الجوى بإحالة الراكب للنيابة وإلغاء سفره.