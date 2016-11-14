زوج يتهم زوجته بالجمع بين زوجين وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تقدم زوج بمركز شربين ببلاغ اتهم فيه زوجته بسرقة بعض المشغولات الذهبية ومبلغ مالى والجمع بين زوجين.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بتقدم "رأفت ع إ" ببلاغ بسرقة مبلغ مالى وبعض المصوغات الذهبية من منزله وعثوره على عقد زواج عرفى محرر ما بين زوجته "نيفين ش ع"، ونجل خالته المدعو "وليد ع م"، واتهم زوجته بسرقة المبلغ المالى والمصوغات الذهبية والجمع بين زوجين.

وعلى الفور تمكن الرائد أحمد حسين رئيس مباحث مركز شربين من ضبط المذكور، وبمواجهته بما نسب إليه، علل ذلك بسبب قيامه بشكاية نجل المبلغ عثمان 17 سنة لتعرضه لنجلته بسنت 14 سنة، والمحرر بشأنها المحضر رقم 6 أحوال نقطة شرطة كفر الأطرش - دائرة المركز بتاريخ 9 الجارى.

وقررت النيابة العامة طلب تحريات فرع البحث الجنائى حول الواقعة مع مراعاة مدة الحجز القانونية للمتهم، وطلب زوجة المُبلغ لجلسة تحقيق 15 نوفمبر الجارى، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيل المذكور من ديوان المركز بضمان وظيفته.