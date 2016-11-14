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نيابة السويس تطلب تحريات عن "أبو خالد" صديق قاضى الحشيش

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نيابة السويس تطلب تحريات عن "أبو خالد" صديق قاضى الحشيش نيابة السويس تطلب تحريات عن "أبو خالد" صديق قاضى الحشيش

>السويس – سيد نون

طلبت النيابة العامة بالسويس تحريات المباحث الجنائية والمعلومات عن شخص يدعى " أبوخالد " الذى سّلم المتهم " طارق . م " رئيس محكمة جنح مستأنف الشرقية السابق الحشيش بمنطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

وأمرت النيابة العامة بإحضار تحريات المباحث، فيما يخص الأشخاص الذين كانوا سيتسلمون مخدر "الحششيش" من المتهم فى حالة مروره من نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، والذي تم القبض على المتهم قبل مرورة من نفق أحمد حمدى.

وكانت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، قررت تجديد حبس القاضى " طارق . م " رئيس  محكمة جنح مستأنف الشرقية " 15 يوما  علي ذمة التحقيقات لأتهامة بحيازة 68 كيلو من مخدر الحشيش داخلنفق الشهيد أحمد حمدي.

كما قررت النيابة العامة تجديد حبس " أ . م "  سائق سيارة القاضي وصديقة القاضي " ب . م " 19 عام مصرية وتحمل الجنسية البولندية 15 يوما علي ذمة التحقيقات. 


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