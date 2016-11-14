المكتب الانتقالي الرئاسي: احترام متبادل بين ترامب والرئيس الصيني

أكد مكتب الانتقال الرئاسي التابع للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه يوجد شعور بالاحترام المتبادل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

و قال مكتب الانتقال الرئاسي، في وقت مبكر اليوم الاثنين، إن ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ تحدثا هاتفيًا ليل الأحد، وإنه خلال الاتصال تولد لديهما “شعور واضح بالاحترام المتبادل”، بحسب ما ذكرته رويترز.

وشكر المكتب في بيان شي لتهنئته ترامب عقب فوزه بانتخابات الرئاسة التي جرت يوم الثلاثاء.

وقال البيان “خلال الاتصال تولد شعور واضح بالاحترام المتبادل وقال الرئيس المنتخب ترامب إنه يعتقد أن الزعيمين ستكون بينهما واحدة من أقوى العلاقات حتى يمضي البلدان قدما.”