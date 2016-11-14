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اكتشاف 40 عبوة مضاد حيوي منتهية الصلاحية بمستشفي «ببا»

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اكتشاف 40 عبوة مضاد حيوي منتهية الصلاحية بمستشفي «ببا» اكتشاف 40 عبوة مضاد حيوي منتهية الصلاحية بمستشفي «ببا»

ارشيفية

المراسل: محمد شعبان

إكتشف صيادلة مستشفى ببا المركزي ببني سويف، وجود 31 زجاجة شراب مضاد حيوي منتهية الصلاحية، وتم تحرير مذكرة بالواقعة وعرضها على وكيل الوزارة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال مصدر بالمستشفى، إن مستشفى ببا حصلت على العقار من الطبي بمديرية الصحة ببني سويف، وتم صرف 9 زجاجات للمرضى من 40 عبوة وتبقى 31 زجاجة.

من جانبه، أكد عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في تصريح صحفي، أن الصيادلة بمستشفى ببا إكتشفوا إنتهاء صلاحية عقار “ماجنا بيوتك ” شراب مضاد حيوي، وتم تحريز الكمية المتبقية وإحالة الواقعة للتحقيق العاجل .
> وأضاف وكيل صحة بني سويف، أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة مخازن المديرية في حينه ولم يتبين وجود أي كميات من العقار منتهي الصلاحية بالمخازن، أو صرف أي كميات لمستشفيات أخرى بالمحافظة.

 

 

 

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