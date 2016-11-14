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المخابرات العامة تنعى محمود عبدالعزيز.. وتؤكد: «جسد بصدق بطولات الوطن»

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الفنان محمود عبد العزيز (أرشيفية)

الفنان محمود عبد العزيز (أرشيفية)

نعت المخابرات العامة المصرية، صباح اليوم الإثنين، الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي وافته المنية، مساء أول أمس السبت، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 70 عاًم، مؤكدة أنه أثرى بفنه العديد من الإبداعات وجسد بصدق بطولات أبناء الوطن.

وقالت المخابرات العامة، في نعيها الذي نشرته في جريدة الأهرام الرسمية بصفحة الوفيات: ” المخابرات العامة تنعى بمزيد من الحزن والآسى الفنان الكبير محمود عبد العزيز، الذى أثرى بفنه العديد من الإبداعات والذي جسد بصدق بطولات أبناء الوطن، عبر إخلاصه وقدراته العظيمة ، داعية بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، ولأسرته بخالص العزاء”.

المخابرات العامة لأول مرة تنعي فناناً

المخابرات العامة تنعى محمود عبدالعزيز في جريدة الأهرام

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