غادة عبد الرازق تنسحب من المنافسة في موسم رمضان 2017 لهذا السبب

كتب: هاني صابر

إنسحبت النجمة غادة عبد الرازق، مبكرًا من المنافسة في موسم دراما رمضان 2017، والذي كان من المقرر أن تشارك فيه بمسلسل”أرض جو” ، الا أنها قررت في اللحظات الأخيرة إعلان إنسحابها من المنافسة الدرامية بالعام المقبل .

وجاء إنسحاب “غادة”، بسبب إرتباطها بتصوير برنامجها “آراب كاستينج”، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن، آخر أعمال غادة عبد الرازق كان مسلسل “الخانكة”، والذى عرض فى رمضان الماضى، وشاركها ببطولته ماجد المصرى، وفتحى عبد الوهاب، ومن تأليف محمود دسوقى، ومن إخراج محمد جمعة، ومن إنتاج مها سليم.