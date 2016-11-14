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الأرصاد: طقس الغد لطيف على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 25

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الأرصاد: طقس الغد لطيف على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 25 الأرصاد: طقس الغد لطيف على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 25

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر، غدًا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى الوسطى والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على بعض مناطق من شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 17 – 25 الإسكندرية 16 – 24 مطروح 15 – 23 السويس 15 – 26 الغردقة 19 – 29 شرم الشيخ 22 – 30 وسط الدلتا 17 – 25 أسيوط 15 – 28 سوهاج 16- 29 الأقصر 17 – 32 أسوان 19- 33 شلاتين 21 – 29 حلايب 22 – 27

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