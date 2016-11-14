استقالة رئيس تحرير جريدة "الشرق" القطرية بعد تغريدة منتقدة للسعودية

أثارت استقالة جابر سالم الحرمى رئيس تحرير جريدة "الشرق" القطرية المفاجئة من منصبة لغطا حول أسبابها ووقوف بعض الأطراف السعودية خلفها.

وأشار رواد التواصل الاجتماعى إلى أن الحرمى نشر تغريدة على تويتر كانت موجهة لانتقاد السعودية.

فيما قالت صحيفة الشرق عبر موقعها الالكترونى أن الحرمى تقدم بالاستقالة إلى الشيخ ثانى بن عبدالله آل ثانى رئيس مجلس إدارة "دار الشرق" بعد نحو 12 عاما من العمل بالشرق ما بين نائب لرئيس التحرير ثم رئيسا للتحرير فى 2008 ، وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة "دار الشرق" والرئيس التنفيذى، على الدعم الذى لقيه طوال فترة عمله بالدار.