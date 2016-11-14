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إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

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إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

>البحيرة – ناصر جودة ــ جمال أبو الفضل

شنت الوحدة المحلية لمركز كفر الدوار بالبحيرة حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالتعاون  مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية.

 

أسفرت تلك الحملة التى تمت بقرى الأمراء و قومبانية أبو قير عن إزالة عدد 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 5875  مترا مربعا عبارة عن فك شدات خشبية ورفع تشوينات وردم حفر وتنفيذ قرار أملاك دولة.

 

ومن جانبه، شدد الدكتور محمد سلطان  محافظ البحيرة على استمرار تنفيذ تلك الحملات بمدن ومراكز المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.

 

 

 


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