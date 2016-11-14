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إحالة 98 من العاملين بـ3 وحدات صحية بسمنود للتحقيق لتركهم العمل

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إحالة 98 من العاملين بـ3 وحدات صحية بسمنود للتحقيق لتركهم العمل إحالة 98 من العاملين بـ3 وحدات صحية بسمنود للتحقيق لتركهم العمل

>الغربية - عادل ضرة

أحال المحاسب رمضان عيد رئيس مدينة سمنود فى محافظة الغربية، 98 من العاملين بالوحدات الصحية بقرى ميت عساس وميت بدر وأبو صير للتحقيق لتركهم العمل.

 

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة التى قام بها لمتابعة سير العمل بتلك الوحدات، وقرر تحويل  45 من العاملين بالوحدة الصحية  بقرية ميت بدر، منهم  13 طبيبا و 32 ممرضا وإداريين، للتحقيق لتسربهم من العمل، وإحالة  10 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية بنا أبوصير للتحقيق، منهم طبيب لتسربهم من العمل.

 

جدير بالذكر، أنه تم تحويل  43 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية ميت عساس للتحقيق لتسربهم من العمل، وتم رفع مذكرة للواء أحمد صقر محافظ الغربية .

 


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