الزمالك يعود للتدريبات الصباحية غدا.. والدوليون سر المران المسائى

كتب أحمد توفيق

قرر الجهاز الفنى لنادي الزمالك بقيادة مؤمن سليمان، العودة لخوض التدريبات الجماعية فى الحادية عشر صباحا بدءا من غد الثلاثاء، حيث يخوض الفريق مرانه اليوم فى تمام الرابعة عصرا.

وجاء تحديد جهاز الزمالك الرابعة عصرا لاستضافة تدريبات الفريق اليوم، ليتمكن اللاعبون الدوليون من التواجد فى المران بعد خوض مباراة المنتخب أمام غانا مساء أمس الأحد، فى الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

كان الزمالك اختتم معسكره المغلق أمس فى مدينة 6 أكتوبر، ويستأنف الفريق تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة طنطا يوم الجمعة المقبل فى الأسبوع التاسع للدورى الممتاز.