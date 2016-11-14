أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الزمالك يعود للتدريبات الصباحية غدا.. والدوليون سر المران المسائى

Google+ Print
الزمالك يعود للتدريبات الصباحية غدا.. والدوليون سر المران المسائى الزمالك يعود للتدريبات الصباحية غدا.. والدوليون سر المران المسائى

>كتب أحمد توفيق

قرر الجهاز الفنى لنادي الزمالك بقيادة مؤمن سليمان، العودة لخوض التدريبات الجماعية فى الحادية عشر صباحا بدءا من غد الثلاثاء، حيث يخوض الفريق مرانه اليوم فى تمام الرابعة عصرا.

 

وجاء تحديد جهاز الزمالك الرابعة عصرا لاستضافة تدريبات الفريق اليوم، ليتمكن اللاعبون الدوليون من التواجد فى المران بعد خوض مباراة أمام غانا مساء أمس الأحد، فى الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

 

كان الزمالك اختتم معسكره المغلق أمس فى مدينة 6 أكتوبر، ويستأنف الفريق تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة طنطا يوم الجمعة المقبل فى الأسبوع التاسع للدورى الممتاز.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات